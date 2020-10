G. Galli: "Ibra immenso, da solo può cambiare la storia. Calhanoglu può diventare grandissimo"

In merito alla conferma di Zlatan Ibrahimovic, Giovanni Galli, ex rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La sua grandezza non è solo tecnica, immensa. Ma di chi si mette davanti a tutti, che dice agli avversari: 'Se dovete tirare una freccia, tiratela a me'. Normale che pretenda dai compagni qualità e applicazione, ma seguirlo diventa naturale. Lui da solo può cambiare la storia. Oggi c’è un altro fuoriclasse potenziale: Calhanoglu. Il salto che gli manca è quello della consapevolezza delle proprie doti. Da grande può diventare grandissimo".