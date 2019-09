G. Galli: "Milan, basta cambiamenti. Giampaolo deve andare avanti per la propria strada"

Intervenuto su TMW Radio nel corso del programma "Stadio Aperto", l'ex Fiorentina e Milan Giovanni Galli ha detto la sua sui temi caldi di giornata. Queste le sue parole sul Milan: "La squadra è reduce da 4 cicli tecnici e tattici molto diversi tra loro, anche a livello dirigenziale è cambiato tantissimo. Ci sono troppi giocatori che impongono la propria disposizione in campo all'allenatore, ad esempio Suso: lo spagnolo in una determinata zona di campo può fare la differenza, ma il ruolo che gli ha ritagliato Giampaolo non gli appartiene, anche da un punto di vista mentale perchè perde i propri riferimenti chiave. In mezzo al campo non sa dove trovare l'avversario e non intuisce le linee di passaggio. Se partiamo pensando al Milan di Sacchi e Berlusconi sbagliamo, i paragoni non aiutano: la squadra è in ricostruzione. Serve il tempo necessario, evitando di operare troppi cambiamenti dopo ogni risultato negativo: Giampaolo deve andare avanti per la propria strada".