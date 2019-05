G. Galli sulla corsa Champions: "Molto bella, ha dato un po' di interesse al campionato"

Giovanni Galli, ex portiere tra le altre di Fiorentina e Milan, a margine della presentazione del 18° Memorial Niccolò Galli, ha parlato così a TMW del Milan e della corsa Champions: "L'obiettivo per il Milan era quello di centrare la Champions, per poter continuare un cammino di investimenti. E' una bella corsa, l'Atalanta ha fatto vedere anche ieri contro la Juventus che non ha intenzione di scherzare. Il tutto sarà legato alla gara fra l'Inter e l'Empoli, i nerazzurri sono usciti con le ossa rotte da Napoli, i toscani non hanno nulla da perdere. La corsa Champions, così come quella per la salvezza, hanno dato un po' di interesse al campionato".