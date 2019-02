Galderisi sulla corsa Champions: "Nessuno all’inizio credeva che il Milan potesse arrivare dove si trova ora"

L'ex rossonero Giuseppe Galderisi, intervistato da lalaziosiamo.it, ha parlato così della corsa Champions: "Nessuno all’inizio credeva che il Milan potesse arrivare dove si trova ora. In queste posizioni ci si arriva con il lavoro, con il sudore e con la convinzione. Francamente credo che anche la Lazio abbia le carte in regola per poterlo fare. Ci sono dei momenti in cui le cose vanno bene e altre volte meno bene. La bravura è nel viverli al meglio e gestirli, avendo sempre un obiettivo grande dentro”.