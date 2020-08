Galeone: "Allegri ha rifiutato tanti club"

Nell'intervista concessa a Il Tirreno, Giovanni Galeone ha parlato anche id Allegri e Conte. "Max? Ho confidenza con lui e ci parlo spesso. Non sto a fare l'elenco delle squadre che ha rifiutato. Allegri-Inter? Se riuscisse a vincere con i nerazzurri sarebbe il primo a completare il trittico con Juve e Milan... Comunque una sparata come quella di Conte contro la società non l'ho mai sentita nella vita. Dopo investimenti da 200 milioni".