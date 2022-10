Galliani a DAZN: "Il Milan e il Monza sono la mia vita. La lacrimuccia è già arrivata quando ho incontrato Maldini"

MilanNews.it

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato così a DAZN prima della sfida contro il Milan:

Sul ritorno a San Siro da avversario: "Non si possono dimenticare 31 anni di Milan. Stavamo bene insieme, il titolo del docufilm è perfetto. Ora sono qui con il Monza, è qualcosa di pazzesco. Oggi avrò tante telecamere su di me. Il Milan e il Monza sono la mia vita. Oggi va bene così".

Sulle lacrime: "La lacrimuccia è già arrivata prima con Maldini, era presente anche Braida. Paolo è stato qualcosa di incredibile".

Su Paolo Maldini: "Lo vedo benissimo. E' la storia e la leggenda del Milan che va avanti con le sue unicità, come Cesare e Paolo che hanno alzato la Coppa dei Campioni con questa maglia".

Sul Monza: "Non ho mai dimenticato la squadra della mia giovinezza. Ho sempre chiesto i risultati del Monza anche quando ero al Milan. Monza è la mia città, oggi mi sta passando avanti la mia vita. E' un grande emozione, è qualcosa di irripetebile. Quella di oggi contro il Milan non è una partita di calcio per me".