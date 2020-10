Galliani: "Applichiamo norme UEFA o crolla tutto. Esemplare il comportamento del Milan"

In merito al caos degli ultimi giorni scatenato dopo Juventus-Napoli, Adriano Galliani, ex dirigente rossonero e attuale ad del Monza, ha dichiarato all'ANSA: "Senza polemiche e senza dare giudizi, se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative della Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare. Bisogna avere lungimiranza e mettere da parte gli egoismi, se no crolla tutto. Credo che tutti dobbiamo fare in modo di portare avanti la stagione. Se ogni volta che ci sono uno o due calciatori positivi non si gioca, è chiaro che il campionato è a rischio. Esemplare è stato il comportamento del Milan: ha perso per il Covid il suo giocatore più rappresentativo, Ibrahimovic, e gioca con un ragazzo di 19 anni, Colombo. La vita continua ed è primo in classifica".