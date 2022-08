Galliani: "Berlusconi ama il Milan, ma il Monza gli è entrato nel cuore"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Adriano Galliani non nasconde le proprie ambizioni per il suo Monza. In un'intervista concessa a Tuttosport, l'ex dirigente rossonero ha indicato l'obiettivo stagionale: "Il decimo posto. Lo so che è difficile, ma avendo fatto l'imprenditore nella vita so che bisogna fissare degli obiettivi". L'a.d. dei brianzoli si è poi soffermato su Berlusconi, assicurando che "in questo momento pensa solo alle elezioni e al Monza, ma non so se in quest'ordine perché è diventato supertifoso del Monza. Ama sempre il Milan, ma ora il Monza è entrato nel suo cuore".