Galliani compie 80 anni: dal Milan al Monza, tutti gli impossibili colpi di calciomercato del "Condor"

È giusto festeggiare oggi una delle personalità più influenti mai esiste nel mondo del calcio italiano, europeo e mondiale, Adriano Galliani. L'ex dirigente del Milan, ma oggi del Monza, festeggia infatti 80 anni, traguardo importantissimo che non poteva non festeggiare col suo marchio di fabbrica, un colpo da urlo, visto che il Monza ha chiuso nelle scorse ore l'ingaggio a parametro zero di Keylor Navas, non di certo uno qualunque.

Il costaricano non è però l'unico colpo mozzafiato che Adriano Galliani ha messo a segno nel corso della sua carriera, visto che c'è stato anche Alessandro Nesta dal Lazio al Milan nel 2022, Marco van Basten nel '87, Rui Costa nel 2001, Filippo Inzaghi nel 2002, Rivaldo nel 2002, Ronaldingho nel 2008, Ibrahimovic e Robinho insieme nel 2010 ed Ancelotti come allenatore nel 2001.

Il Milan, ovviamente, non poteva non dedicare un post social al suo dirigente, al quale è stato scritto in didascalia del commovente video: "Una grossa parte della sua storia: Adriano Galliani compie oggi 80 anni".