Galliani e i tanti ex rossoneri ora allenatori: "Il nostro Milan è stato una scuola di vita»

Sono tanti gli ex giocatori del Milan di Berlusconi che ora fanno gli allenatore: tra questi ricordiamo per esempio Ancelotti, Seedorf, Inzaghi, Gattuso, Brocchi, Leonardo, Sheva, Oddo, Stam, Stroppa, Nesta, Donadoni. Intervistato dal Corriere dello Sport, Adriano Galliani, ex ad milanista, ha commentato così: "Siamo stati una scuola di vita. Aggiungerei De Zerbi e D’Aversa, che sono cresciuti da noi. Qualcuno se ne dimentica. E Gilardino, al quale ho detto di farsi prendere da una società forte. E Rijkaard, lo stesso Van Basten, ma non mi faccia passare per presuntuoso".