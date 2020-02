Galliani: "Io al Monza? E' una storia romantica. Ecco perché non sto tradendo il Milan"

Intervistato da Repubblica, Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha parlato così del suo arrivo al Monza: "Cosa facevo dopo l'addio al Milan? Andavo a San Siro a guardare il Milan, finché il 28 settembre 2018 Silvio Berlusconi compra il Monza. Io a Monza ci sono nato, lui praticamente ci vive perché Arcore è alle porte. Così ci siamo promessi di fare qualcosa per il territorio. Questa è una storia romantica. Sono stato proprietario del Monza tra il ’75 e l’85. Grazie a ciò Silvio Berlusconi mi chiese di raggiungerlo al Milan e di affiancarlo. Ecco perché adesso non sto tradendo il Milan. Sono Ulisse che torna a Itaca".