Galliani racconta: "L’altra sera ho rivisto la finale di Atene 2007 sentendo al telefono diversi ex giocatori del Milan"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha raccontato: "L’altra sera ho rivisto la finale di Atene 2007 sentendo al telefono Dida, Oddo, Costacurta, Maldini, Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Kakà e Inzaghi. Li ha segnati tutti? Pippo è il nostro capopopolo. Carino anche Sheva che ieri mi ha chiamato per sapere come stavo. E come sto? Chiuso in casa, a Milano. Io e la signora filippina che segue la casa, è una casa grande. Purtroppo è una gran cuoca, avrò messo su un chilo e mezzo-due in una settimana. Ho settantacinque anni, anche se ho uno stile di vita giovanilistico, appartengo alla categoria più a rischio e non mi muovo, non esco. Sono disciplinato di natura".