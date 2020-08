Galliani sull'addio di Pirlo al Milan: "Fu un errore in compartecipazione con altri"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Adriano Gallinai, ex ad milanista, è tornato a parlare dell'addio di Andrea Pirlo, ammettendo di aver fatto un errore in quell'occasione: "Confermo. Aggiunsi anche che fu un errore in compartecipazione con altri. Non mi chieda chi... Sono passati nove anni, di certe cose non ho memoria (ride, ndr)".