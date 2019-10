Gandini: "Cambio allenatore al Milan? Nel calcio contano solo i risultati"

In merito al cambio di allenatore al Milan, con l'esonero di Giampaolo e l'arrivo di Pioli, Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha spiegato a Tuttosport: "Sembrerà una risposta banale, ma nel calcio di oggi, più di quello di ieri, contano solo i risultati del campo. Non c’è tempo per sbagliare. Il Milan ha fatto delle scelte, ha fatto un determinato mercato e ha una concezione del valore della squadra che non sta mostrando di rispecchiare quella che è la valutazione, ovvero meritare il quarto posto. Nelle prime sette partite di campionato i dirigenti hanno visto che la squadra non stava dando, per risultati e gioco, ciò che avevano in mente e hanno deciso di cambiare".