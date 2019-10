Gandini su Roma-Milan: "Partita importante, è un esame di maturità per entrambe"

Il doppio ex Umberto Gandini, ai microfoni di Tuttosport, ha commentato così la gara di domenica tra Roma e Milan: "E’ una partita molto importante per entrambe le squadre. Potrà dire molto sulle ambizioni di risalita del Milan, ma anche della Roma, che non sta attraversando un momento felice in campionato. I giallorossi hanno una miriade di infortuni che stanno condizionando il lavoro di Fonseca, mentre il Milan è reduce da una partita a due facce con il Lecce dopo il cambio di allenatore . Se entrambe vorranno rientrare nel novero delle pretendenti alla Champions, dovranno cercare di ripartire dai tre punti di domenica. Per certi versi, seppur a fine ottobre, siamo davanti a un vero e proprio esame di maturità".