Ganz: "Fondamentale per la Roma chiudere il gioco del Milan"

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "La Roma ha avuto meno coraggio di venire ad affrontare il Milan molto alto, ha aspettato i rossoneri. Una Roma un po' meno coraggiosa, un po' più timorosa, come normale che sia dopo aver subito 7 gol. Nonostante questo ha creato delle occasioni importanti, in cui Donnarumma ha espresso una tecnica incredibile. Credo che sia stato fondamentale riuscire a chiudere subito il gioco del Milan. Puoi andare a prendere il play davanti alla difesa, oppure lasciarlo giocare e prendere i due interni. Bakayoko sta crescendo, fisicamente è forte, sta sbagliando poco sulle giocate iniziali. Penso che Di Francesco abbia tentato questo, per evitare che il Milan giocasse sugli esterni. Il Milan in certi momenti non riesce a gestire bene la palla. Servirebbe un po' più di furbizia e cattiveria. Senza il gol preso ad inizio del secondo tempo, forse la partita sarebbe potuta andare in maniera diversa".