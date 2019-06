Ganz: "Gattuso ha grandi meriti, ha fatto vedere di essere un allenatore molto bravo"

A Ferrara si è conclusa l’avventura da allenatore del Milan di Gennaro Gattuso, durata diciotto mesi. Dell’esperienza da tecnico rossonero di Gattuso ha parlato Maurizio Ganz a Milan Tv: “Si parla sempre di quest’anno ma a me piace parlare di diciotto mesi. Rino è arrivato in un momento difficile del Milan, dove la società c’era e non c’era, dove c’è stato questo cambiamento radicale. Dove, mancava un po’ lo spogliatoio, dove sono mancati per tanto tempo dei senatori, giocatori di personalità. Rino ha ricompattato tutto, ha fatto capire che la maglia del Milan è da indossare tutto il giorno, non solo negli allenamenti, ha fatto capire l’importanza di andare sempre in campo per vincere, l’importanza del gruppo. Credo che Gattuso abbia avuto grandi meriti in questi diciotto mesi. Quest’anno ha fatto vedere di essere un allenatore molto bravo”