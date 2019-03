Ganz: "Gattuso mi ha sorpreso tantissimo. Ora il Milan non gioca bene, ma sa portare a casa punti pesanti"

Maurizio Ganz, ex attaccante rossonero, ha commentato così la crescita del Milan nelle ultime settimane ai microfoni dell'edizione Milano del Corriere della Sera: "Rino aveva svolto un grande lavoro già l’anno scorso compattando l’ambiente e migliorando la condizione atletica nonostante abbia dovuto fronteggiare l’emergenza e gli infortuni. Il gruppo è affiatato, si vede che ora c’è unità di intenti. La tranquillità è fondamentale ma ricordiamoci che nulla è conquistato. L’obiettivo dei rossoneri resta la qualificazione in Champions e in tale chiave le prossime sfide con Chievo e Inter saranno fondamentali. In questo momento il Milan non gioca bene ma sa portare a casa punti pesanti. Gattuso? Mi ha sorpreso tantissimo. Tutti avevamo dubbi sulle sue capacità dopo che aveva allenato solo in campionati periferici. Ha lavorato in silenzio e ora coglie i frutti".