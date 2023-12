Gattuso è sempre Gattuso: il video del siparietto con Ounahi

Simpatico siparietto ieri sera a Marsiglia, dove l'OM ha battuto nettamente il Lione per 3-0. La squadra è in ripresa, centrando il terzo successo consecutivo fra Ligue 1 ed Europa League e Rino Gattuso si è preso la scena non solo per i risultati in campo ma anche per l'atteggiamento.

Nel finale di gara il tecnico si è rivolto verso la panchina, battendo il cinque a ogni giocatore. Lo riceve da tutti, ad eccezione che da Azzedine Ounahi che per scherzo ha scansato la mano del tecnico scatenando la reazione teatrale di Gattuso. L'allenatore si è "scagliato" contro il giocatore fingendo uno scatto d'ira ma che in realtà non era altro che un abbraccio, magari un po' energico. Un segnale certamente di affiatamento da parte dello spogliatoio e ci permettiamo di avere qualche dubbio riguardo a un nuovo tentativo di Ounahi.