Gattuso, prima decisione da allenatore del Napoli: tutti in ritiro

Non è ancora ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli ma ha già fatto capire quali sono le sue intenzioni: risollevare e riunire un gruppo spento con il ritiro. Gennaro Gattuso, si sa, è un uomo dal carattere forte e grintoso e lo ha dimostrato sia da giocatore che da allenatore. In questo senso quindi, per tenere fede alla sua nomea di condottiero, la prima decisione che avrebbe operato è quella di portare in ritiro tutta la squadra per preparare al meglio la sfida di Domenica contro il Parma. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, infatti, il calabrese al suo arrivo a CastelVolturno avrebbe preallarmato lo staff della sua decisione; una scelta decisa, sicuramente inaspettata ma immaginabile seppur proprio il mancato ritiro dopo il Salisburgo sia stata una delle cause dell'esonero di Ancelotti.