Gattuso si gioca la Conference: "Ružomberok? Noi favoriti, ma conta il campo"

vedi letture

Questa sera, a partire dalle 18:30, l'Hajduk di Spalato giocherà contro il Ružomberok in Slovacchia, per l'andata del 3° turno di qualificazione alla Conference League.

L'allenatore dei croati, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa prima del match: "Questa è una partita che durerà 180 minuti, dobbiamo essere intelligenti e concreti" - ha detto l'ex centrocampista del Milan - "nei vari momenti della partita decideremo se restare bassi o attaccare. Abbiamo visto la partita contro il Belupo, sarà una partita simile. Contro Belupo abbiamo controllato bene le seconde palle ed i rimbalzi, ma quello che è stato fatto meno bene è stata la transizione in attacco dopo aver conquistato la palla. Dobbiamo essere saggi quando pressiamo. Il Ružomberok ci creerà problemi, perché esce con cinque giocatori nel pressing".

A Gattuso viene poi chiesto del gioco del Ružomberok, basato molto sui lanci lunghi: "Osserviamo l'avversario, il problema non sono i palloni lunghi di per sé, ma i palloni lunghi con pressing annesso. Ci aspetta una partita difficile e complicata. Avete visto l'AEK che ha perso, non esistono partite facili. Anche le piccole squadre oggi si allenano bene e possono dare fastidio a chiunque. Sulla carta siamo migliori, ma questo non significa nulla se non lo dimostriamo".