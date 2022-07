Gattuso sul calcio di oggi: "Ci si allena troppo poco"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata a Sky, l'ex rossonero Rino Gattuso ha parlato così del calcio italiano: "Quando ero bambino io si giocava 10 ore al giorno per strada, adesso 10 ore si gioca complessivamente in una settimana. I nostri figli oggi sviluppano altre capacità, sono fenomeni sui telefonini. Bisogna ripartire dalle parrocchie, dai campi, comprare qualche giocatore in meno e costruire più campi. Il talento si sviluppa allenandosi ore e ore, io penso che oggi ci si allena poco, bisogna tornare a farlo per ore e ore come succedeva una volta, solo così si sviluppa la tecnica".