Genoa, Sheva: "Lavorare con Ancelotti, Zaccheroni e Cesare Maldini è stata una grande esperienza. Ho sentito Galliani"

Andriy Shevchenko è stato presentato oggi come nuovo allenatore del Genoa. Durante la conferenza stampa, l'ex rossonero ha dichiarato: "L'Italia è un Paese importante dal punto di vista calcistico. La scuola italiana è importante. Per me lavorare con allenatori come Ancelotti, Zaccheroni e Cesare Maldini è stata una grande esperienza. Venire ad allenare in Italia vuol dire entrare nel mondo del calcio italiano per poter sfidare i grandi tecnici che lavorano adesso in Italia. E' una sfida stimolante per me. Se ho sentito Berlusconi? Ho sentito Galliani. Non ho ancora sentito il Presidente. Lo sentirò in questi giorni" riporta tuttomercatoweb.com.