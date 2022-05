Giampaolo e l'esperienza al Milan: "Non è stata un'opportunità, sono rimasto talmente poco..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il mio rapporto con il Milan non c'entra nulla con il presente, ora sono alla Samp e il Milan fa la sua parte che è poi quella del Milan". Parla così Marco Giampaolo, il tecnico che ha preceduto Stefano Pioli sulla panchina rossonera in una sfortunata parentesi della sua carriera, nell'intervista a Il Giornale: "Comunque non è stata una opportunità perché sono stato talmente poco da far disperdere il valore dell’opportunità", ha sottolineato il tecnico che domenica sarà di scena a San Siro contro l'Inter in uno dei due match decisivi per lo scudetto (assieme alla gara del Mapei tra Sassuolo e Milan).