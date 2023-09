Gianni Rivera, 63 anni fa l'esordio con il Milan

vedi letture

La prima di 19 stagioni, condite da 164 gol in 658 presenze, iniziava esattamente 63 anni fa. Il 18 settembre 1960 Gianni Rivera esordiva con la maglia rossonera in un Alessandria-Milan 3-5 di Coppa Italia, secondo turno per la precisione. Quel giorno decisiva per il Milan una tripletta di José Altafini.