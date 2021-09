Gilardino: "Ibra è una roccia, lui e Giroud si possono completare"

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, ha commentato così la possibile coesistenza in campo di Ibrahimovic e Giroud ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Ibra è una roccia. Il fisico lo sostiene ma arrivi a quel livello alla sua età solo se ti trascina l’ambizione. Coesistenza con Giroud? Si possono completare: è più Ibra quello che va in giro per il campo e che sa come mandare in gol gli altri. Giroud è un finalizzatore, l’esperienza internazionale parla per lui. Per vederli in coppia sarà fondamentale l’equilibrio di squadra".