Gilardino sugli anni al Milan: "Un onore e un piacere aver giocato per quei colori"

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero: "In tanti dicono che al Milan ho fallito l’esame di maturità. Ma in rossonero ho vissuto il fulcro della mia carriera: in quel momento ho espresso il massimo e dato tutto, al fianco di grandissimi campioni e di un grandissimo allenatore come Ancelotti. Un onore e un piacere aver giocato per quei colori".