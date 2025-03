Gioia per Tonali: l'ex rossonero si sposerà quest'estate con la ragazza storica

Grande gioia per Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle United ed ex giocatore del Milan. Nel pomeriggio di ieri il calciatore italiano ha annunciato sui propri profili social, con una foto eloquente, l'imminente matrimonio con la storica fidanzata Giulia Pastore che lo ha seguito in Inghilterra, anche nel momento di difficoltà passato l'anno scorso con la squalifica per scommesse. Le nozze verranno celebrate la prossima estate.