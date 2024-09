Giroud: "Fonseca? So che i ragazzi sono contenti degli allenamenti: il gruppo lo segue"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud, ex attaccante rossonero ora al Los Angeles FC, ha parlato anche del percorso in Champions League del Milan che ha perso all'esordio contro il Liverpool e domani sera sarà impegnato sul campo del Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole: "La nuova formula ti dà tempo per risalire. Il Milan deve essere ambizioso: puntare sulla Champions è un dovere. Perché la rosa è profonda e l’attacco è di grande livello, come ho detto.

In Europa vince chi ha qualità in attacco. Fonseca dovrà trovare equilibrio ma ora può lavorare con serenità. E so che i ragazzi sono contenti degli allenamenti: il gruppo lo segue. Penso sia l’anno giusto per fare un bel percorso in Champions".