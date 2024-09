Giroud su Ibra: "Se lo scegli devi fidarti. Ibra deve avere carta bianca"

Oggi alle 09:39

Nelle ultime settimane si è parlato molto delle parole di Zlatan Ibrahimovic che si è definito "il boss del Milan". In merito a queste dichiarazioni che hanno fatto parecchio rumore, Olivier Giroud, che lo conosce molto bene, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "E dove sta la novità? Ibra è Ibra, anche da dirigente. Conosce molto bene il calcio e il Milan soprattutto. Se scegli Zlatan, come ha fatto RedBird, devi fidarti: Ibra deve avere carta bianca".

Nei progetti di Giroud dopo la fine della sua carriera da calciatore c'è la volontà di diventare direttore sportivo. E chissà che non possa tornare al Milan con questo ruolo un giorno: "Il Milan è uno dei più grandi club al mondo e io con quella maglia ho vissuto momenti indimenticabili. Se avessi l’opportunità di lavorare per il Milan ne sarei felicissimo. Ma non voglio problemi con il mio amico Ibra eh! Di sicuro rimarrò sempre un grande tifoso rossonero".