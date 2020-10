Gubbio, risolto il contratto con il centrocampista ex Milan El Hilali

Attraverso una nota ufficiale, il Gubbio comunica di aver raggiunto accordo in data odierna con il calciatore Mattia El Hilali per la risoluzione consensuale del contratto in essere. Il centrocampista, classe '98, era approdato in Umbria la scorsa stagione, collezionando, prima dello stop dovuto alla sospensione dei campionati per la pandemia Covid-19, 5 presenze.