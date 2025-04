Gullit: "Conceiçao? Ha avuto un colpo di fortuna a vincere la Supercoppa, poteva essere una base sulla quale costruire qualcosa ma non è stato così"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole sul lavoro di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan: "Non sono certo io che devo pronunciarmi sulla sua continuità o meno, ma al Milan devi vincere. Per questo sottolineavo l’importanza della Coppa Italia. Conceiçao è un buon allenatore ma è arrivato in un momento difficile, prendere una squadra a metà stagione è sempre complicato. Ha avuto un colpo di fortuna a vincere la Supercoppa, nessuno se l’aspettava. Quello che è successo poteva essere una base sulla quale costruire qualcosa ma non è stato così.

Il Milan deve andare in Champions altrimenti non si può parlare di una buona stagione. Quello è il palcoscenico del Milan. Il Milan è arrivato a 14 sconfitte. Tante, tante. Troppe. Mi dispiace per i giocatori ma soprattutto per i tifosi. È dura. Questo Milan è irriconoscibile. I tifosi vogliono continuità, non una bella partita e poi tante difficoltà".