Gullit: "Il Milan sta facendo un ottimo lavoro. Se Ibra sta bene..."

In merito al rendimento del Milan in questa stagione, l'ex rossonero Ruud Gullit ha dichiarato al Corriere dello Sport: "I rossoneri stanno facendo un lavoro davvero ottimo e avrebbero meritato di avere qualche punto in più in classifica. Ho visto la loro gara contro la Juventus, un match nel quale non è successo molto soprattutto perché gli uomini di Allegri sono andati a Milano con l'intento di non perdere. Il Milan le ha provate tutte per imporsi, senza riuscirci. Cosa manca a Pioli? Penso che a volte gli servirebbe un po' più di qualità. Quando Ibrahimovic è al top della condizione, tutto ok perché lui è un "booster" (usa proprio quest'espressione, legata alla terza dose del vaccino, ndr) per la squadra. Purtroppo però Zlatan è stato spesso infortunato e ha saltato diverse partite importanti. A parte questo, nelle ultime due stagioni ho visto un Milan più competitivo rispetto al recente passato, molto più nero che... rosso".