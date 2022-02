Gullit: "Scudetto? Spero lo vinca il Milan. Sul derby..."

Ruud Gullit, grande ex giocatore rossonero, ha parlato così al Corriere dello Sport del derby di domani tra Inter e Milan: "Può essere la sfida decisiva per il campionato. Soprattutto se a vincerla sarà l'Inter. Credo che in questo momento i nerazzurri siano leggermente favoriti soprattutto dal punto di vista psicologico perché sono avanti in classifica e sono campioni in carica. La posta in palio è alta per tutte e due. Il Milan deve vincere per tornare a -1 perché l'Inter ha anche un incontro da recuperare; ai nerazzurri può star bene anche il pareggio, mentre in caso di successo andrebbero addirittura in fuga e probabilmente sarebbero imprendibili. Credo che alla fine verrà fuori una gara come Milan-Juventus ovvero abbastanza bloccata e nervosa. Magari finirà allo stesso modo, con un pari. Chi vincerà lo scudetto? Spero il Milan, ma sarà tosta".