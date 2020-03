Halilovic: "Non c'è mai una via di mezzo quando si parla di me. Ma non me ne curo più"

Alen Halilovic, attaccante dell'Heerenveen in prestito dal Milan, ha parlato a Fox Sports della sua fin qui breve carriera, vissuta sulle montagne russe: "Gli anni migliori sono quelli davanti a me. Da quando avevo 16 anni, nei giudizi espressi nei miei confronti non c'è mai stata una via di mezzo. O era tutto eccellente o tutto da buttare. O giocavo benissimo o giocavo male. Ora, a 23 anni, non mi interessa più quello che pensano gli altri di me".