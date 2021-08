Hauge su Ibra: "Mi ha insegnato molto, con lui non puoi permetterti di sbagliare nulla"

Jens Petter Hauge, che nei giorni scorsi ha lasciato il Milan per andare all'Eintracht Francoforte, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Mi ha insegnato molto. È incredibile come si allena, alza l'asticella e dà sempre il 100%. Con lui non puoi permetterti di sbagliare nulla, soprattutto le cose semplici. Al Milan ho imparato molto, anche se non ho giocato tanto. Ma le sensazioni, guardando indietro, sono buone" riporta tuttomercatoweb.com.