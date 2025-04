Hauge: "Un sogno giocare in rossonero. Mi volevano in tanti, ma il Milan era l'unica opzione"

Jens Petter Hauge, attaccante del Bodo Glimt che in passato ha vestito anche la maglia del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Europa League di questa sera contro la Lazio, ha ricordato così il match contro il Diavolo del 25 settembre 2020: "Mi ha cambiato la vita. Mi ritrovai a giocare a San Siro e stavo da Dio. Qualche giorno prima avevo giocato una delle partite migliori di sempre.

Avevo fiducia in me stesso, correvo più degli altri e chiusi con un gol e un assist. Moncada aveva visto dei video. Ricordo la notte in albergo, non riuscito a dormire, presi una Coca Cola e riguardai la gara. Avevo i brividi. Mi volevano in tanti. Un club mi inviò i biglietti aerei, ma rifiutai per il Milan. Era l'unica opzione. Un sogno realizzato".