Helveg e lo scudetto del 1998-1999: "Nessuno si aspettava vincessimo le ultime sette gare"

Nell'intevista rilasciata a Tuttosport, Thomas Helveg, ex giocatore rossonero, ha parlato così delle analogie tra il suo Milan e quello attuale: "Sono passati tanti anni ed il calcio è cambiato. Il mio ricordo del nostro scudetto è che da un momento all’altro abbiamo trovato questo 'circolo positivo'. Nessuno si aspettava vincessimo le ultime sette gare, ma fu così. Sarà pure noioso dirlo, ma noi davvero giocavamo match dopo match, col mantra de: 'la prossima è la partita più importante'. Affrontammo in questo modo il finale del campionato e risultò decisivo. Ci trovammo al primo posto con l’ultima gara da vincere per essere campioni. Credo che pure per la stagione attuale possa essere lo stesso".