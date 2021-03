Helveg: "Finalmente Milan e Inter sono in lotta per vincere lo scudetto"

Thomas Helveg, ex terzino rossonero, ha commentato così la corsa scudetto a Tuttosport: "Chi ha maggiori possibilità di vincere? Due mesi fa le avrei risposto che il Milan fosse la squadra favorita, ora no. I rossoneri hanno vissuto un periodo in cui hanno faticato un pochino, mentre l’Inter sta viaggiando a grandi ritmi. I nerazzurri possono contare su un vantaggio considerevole. Resta comunque davvero interessante vedere le milanesi lottare finalmente per vincere lo scudetto".