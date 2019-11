Honda: "Onorato di far parte del Vitesse, darò il massimo. Voglio partecipare alle Olimpiadi 2020"

Keisuke Honda, ex fantasista rossonero, è intervenuto sul suo profilo Instagram dopo aver firmato col Vitesse: "Sono onorato di far parte di questo club e darò il meglio per la squadra. Spero di giocare il prima possibile, non vedo l'ora. Voglio partecipare alle Olimpiadi 2020 in Tokyo, ma per esserci dovrò fare delle buone prestazioni. Mi allenerò al meglio e darò il massimo sul campo".