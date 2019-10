Honda si allenerà con il Vitesse: il Milan gli augura buona fortuna e lui si propone

Dopo gli appelli a Manchester United e Milan su Twitter, Keisuke Honda ha finalmente trovato una squadra, pur non avendo firmato nessun contratto al momento. L'annuncio è stato comunicato dallo stesso giapponese su Twitter: "A partire da domani mi allenerò con il Vitesse. Sono emozionato come quando feci il provino 12 anni fa". Il club rossonero ha risposto al messaggio del calciatore: "Buona fortuna, Keisuke!": Pronta la risposta di Honda: "Grazie, chiamatemi quando avete bisogno di me. Per favore, non dimenticatelo".