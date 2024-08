"I migliori devono giocare nel Real Madrid perché è il miglior club del mondo": Brahim così al termine della gara contro il Chelsea

Brahim Díaz ha iniziato la stagione 2024/25 con lo stesso entusiasmo di sempre. L'ex giocatore del Milan è stato eletto MVP nella partita contro il Chelsea, match in cui ha firmato un assist per Lucas Vázquez e poi ha segnato il gol del raddoppio. Diaz è uno dei giocatori più impiegati da Carlo Ancelotti nella tournée americana e ha sfruttato tutte le opportunità. L'obiettivo è mettere in difficoltà il tecnico: "I migliori devono giocare nel Real Madrid perché è il miglior club del mondo. È importante che siamo tutti uniti e preparati. Non c'è rivalità tra compagni di squadra e vogliamo dare tutto per questo club", ha detto in zona mista.

Obiettivo pre-campionato: "Ci siamo ritrovati e l'obiettivo era quello di arrivare in forma alla prossima partita, che è una finale. Ora torniamo a Madrid, ci saremo tutti e per questo dobbiamo lavorare per essere in forma".