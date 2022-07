I nuovi svincolati: Kessie lo sarà ancora per pochissimo, ma il Barça prima deve cedere

Fonte: tuttomercatoweb.com

Inizia oggi la nuova stagione e di fatto sono ancora tantissimi i giocatori ufficialmente senza squadra. Tanti contratti scaduti, tra questi tecnicamente anche quello di Franck Kessie col Milan. L'ivoriano non è stato ancora ufficializzato dal Barcellona ma è solo una questione 'tecnica' legata ai conti del club di Joan Laporta: la Liga ha una sorta di Fair Play interno che non permette ai club di poter superare un determinato monte ingaggi in base al bilancio. Per questo, come è stato nell'ultima sessione per Ferran Torres dal Manchester City, il Barça deve prima sistemare alcune uscite o spalmare alcuni stipendi ora in rosa per poi annunciare i colpi. Su tutti, Kessie, che da tempo ha già firmato e detto addio al Milan.