Ielpo sul Milan: "Nel primo tempo si è visto qualcosa. Piatek? Non è tranquillo"

L'ex rossonero Mario Ielpo, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così il momento del Milan dopo la sconfitta di ieri sul campo del Torino per 2-1: "Credo che Giampaolo abbia ancora abbastanza seguito tra i giocatori, nel primo tempo di ieri si è visto qualcosa, ma questo nel momento in cui ha adattato il suo gioco ai giocatori che aveva. Piatek ha dimostrato di essere in forma, ma si è mangiato i gol che si è mangiato perchè non è tranquillo. Anche Maldini e Boban, che sono persone competenti, devono fare il loro apprendistato. Il materiale per fare meglio c'è. Per esempio ieri, perchè togliere Bennacer?".