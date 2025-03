Il Barcellona monitora Sandro Tonali: feedback molto positivi

Il Barcellona continua a monitorare Sandro Tonali, centrocampista italiano che sta brillando in Premier League con il Newcastle. Grazie al lavoro di Andrea Mancini, figlio dell'ex leggenda Roberto Mancini e attuale membro dello staff tecnico blaugrana, il club catalano sta raccogliendo rapporti dettagliati sulle prestazioni del giocatore. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i feedback ottenuti sono molto positivi.

Un interesse che dura da anni

L'interesse del Barcellona per Tonali risale a cinque anni fa, ma finora non si è mai concretizzato in un'offerta ufficiale. Tonali è arrivato al Newcastle per 70 milioni di euro, dopo essere stato squalificato per dieci mesi a causa di un caso di scommesse. Nonostante alcune difficoltà iniziali, ha conquistato la titolarità e si è rivelato un elemento chiave per la squadra di Eddie Howe, smentendo le voci su un possibile ritorno in Serie A.

Un talento in crescita

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rivelato che nel 2020 il Barcellona aveva presentato un'offerta di 65 milioni di euro più due giovani talenti valutati 7,5 milioni ciascuno. Tuttavia, la trattativa non si concretizzò a causa di divergenze tra le parti. Tonali ha dimostrato una grande capacità di adattamento e crescita. La sua versatilità e disciplina tattica lo rendono un elemento appetibile per qualsiasi top club europeo.