Il Cigno di Utrecht compie oggi 61 anni: tanti auguri a Marco van Basten!
MilanNews.it
Oggi è il 61esimo compleanno di Marco van Basten.
Il cigno di Utrecht ha fatto la storia del Milan dal 1987 al 1993, collezionando 201 presenze in 6 stagioni e vincendo 3 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992-93), 2 Coppe dei Campioni (1989, 1990), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 2 Supercoppe Europee (1989, 1990), 3 Supercoppe Italiane (1989, 1992, 1993), 3 Palloni d'Oro (1988, 1989, 1992), 2 titoli di capocannoniere del Campionato Italiano (1989-90 - 19 reti, 1991-92 - 25 reti).
