Pioli da esonerare? Restelli: "Una squadra ambiziosa avrebbe già fatto il passo"
MilanNews.it
Maurizio Restelli, ex centrocampista viola, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" della complicata situazione della Fiorentina e del tecnico Stefano Pioli.
Pensa che Pioli dovesse essere già stato esonerato dopo 9 partite senza vittoria?
"È una domanda interessante, perché da altre parti avrebbero già presi provvedimenti. È difficile, servirebbe lo psicologo. Una squadra ambiziosa avrebbe già fatto il passo, il non aver fatto questo passo vuol dire che non c'è un'idea per risolvere la situazione".
