Ex Milan, Robinho racconta la sua nuova vita direttamente dal carcere

Robinho, ex calciatore del Milan che in rossonero ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana da protagonista, sta vivendo un post carriera molto difficile e al momento si trova detenuto nel carcere di Tremembè, penitenziario brasiliano che si trova nello Stato di San Paolo. L'ex attaccante, oggi 41enne e recluso dal marzo 2024, ha raccontato in un video diffuso da un'organizzazione no-profit la sua esperienza in prigione, rivelando di non aver nessun privilegio rispetto agli altri detenuti nonostante il suo status di calciatore famoso.

Le parole di Robinho direttamente dal carcere in Brasile: "È tutto uguale per tutti. Non ho mai mangiato cibo diverso, né ricevuto trattamenti speciali. Quando non lavoriamo, la domenica possiamo giocare a calcio. Faccio ciò che fanno tutti gli altri. Non ho mai avuto bisogno di farmaci. Le difficoltà ci sono, ma grazie a Dio sto bene con la testa e affronto tutto come gli altri".".