Sacchi su Camarda: "Deve giocare tranquillo, è un giovane di talento e lo sarà anche dopo un rigore sbagliato"

Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del Milan è intervenuto così in merito all'attuale momento di Francesco Camarda a Lecce. Il giovane attaccante, in prestito dal Milan ha sbagliato un rigore cruciale contro gli azzurri. Di seguito il commento di Sacchi:

"Francesco deve stare tranquillo. Dal dischetto ho visto errori commessi dai più grandi, da Pelè a Maradona, da Messi a Roberto Baggio. Figuratevi se mi stupisco perchè Camarda si è fatto parare il tiro e, soprattutto, figuratevi se mi sogno di dire che la responsabilità della sconfitta del Lecce è di questo ragazzo di diciassette anni. Camarda è un giovane di talento, uno che potrà regalare parecchie soddisfazioni al pubblico, e non escludo che possa diventare presto un punto fermo della Nazionale. Perché dobbiamo gettargli la croce addosso? Per l’errore dal dischetto? Non scherziamo, per favore [...]".