Novellino esalta Allegri: "Grande allenatore e straordinario conoscitore di calcio"
Walter Novellino, ex giocatore rossonero, intervistato da Tuttosport, ha parlato così del Milan di Max Allegri: "Mi piace molto questo Milan. L’ho visto davvero bene finora e può dire la sua in campionato. In fondo però non sono sorpreso: in panchina c’è un grande allenatore come Max Allegri, che resta uno straordinario conoscitore di calcio…
Max è uno dei quei tecnici che fa i fatti, come si suol dire. Nella fase di non possesso è bravissimo.
In più sa utilizzare e sfruttare benissimo le qualità dei suoi calciatori, traendone sempre il meglio. Tanto che ora il Milan è molto solido: concedono sempre poco agli avversari e ripartono bene. E quando lo fanno, sanno poi come far male agli avversari".
